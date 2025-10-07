Арсенал редкого оружия россиянина попал на видео

Появились кадры арсенала с пулеметами и ружьями, найденного в Херсонской области

Сотрудники полиции нашли нелегальную коллекцию раритетных образцов оружия разных эпох в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала соответствующее видео.

На кадрах видны ручные пулеметы, пистолеты-пулеметы, винтовки, противотанковое ружье, пулемет и револьвер.

Арсенал был изъят у жителя села Стрелковое. По его словам, он собирал коллекцию оружия несколько лет. Согласно экспертизе, 11 основных частей оружия оказались пригодны для стрельбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее полицейские нашли тайник с раритетным оружием в бывшей квартире сотрудника Службы безопасности Украины в Северодонецке.