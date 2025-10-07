Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 7 октября 2025Силовые структуры

Арсенал редкого оружия россиянина попал на видео

Появились кадры арсенала с пулеметами и ружьями, найденного в Херсонской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники полиции нашли нелегальную коллекцию раритетных образцов оружия разных эпох в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала соответствующее видео.

На кадрах видны ручные пулеметы, пистолеты-пулеметы, винтовки, противотанковое ружье, пулемет и револьвер.

Арсенал был изъят у жителя села Стрелковое. По его словам, он собирал коллекцию оружия несколько лет. Согласно экспертизе, 11 основных частей оружия оказались пригодны для стрельбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее полицейские нашли тайник с раритетным оружием в бывшей квартире сотрудника Службы безопасности Украины в Северодонецке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

    Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

    Роботов-гуманоидов обрекли на провал

    В Москве резко подешевел ряд продуктов

    Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

    В Кремле высказались об ограничении перемещения дипломатов России в ЕС

    Появились подробности о впервые долетевших до города за Уралом дронах ВСУ

    Ведущая Первого канала ответила на слухи об увольнении из-за Диброва

    Названы опасные для здоровья комнатные растения

    Данные о начале СВО из-за нежелания России смириться с распадом СССР оказались фейком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости