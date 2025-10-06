Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

В ЛНР нашли тайник с раритетным оружием, брошенным сотрудником СБУ при бегстве

Полицейские нашли тайник с раритетным оружием в бывшей квартире сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) в Северодонецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Луганской народной республике (ЛНР).

По данным ведомства, в жилище нашли три гранаты, детонаторы, свыше 600 патронов и пару музейных редкостей. Среди последних — пистолет Воеводина 1942 года выпуска и револьвер «Наган» образца 1895 года. Все они представляют историческую ценность.

Установлено, что сотрудник СБУ, который проживал в этой квартире до 2022 года, отвечал за борьбу с незаконным оборотом антиквариата. Большую часть редкостей он смог вывезти на территорию Украины. Возбуждено уголовное дело по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на врио начальника отдела информации и общественных связей МВД России по ЛНР Наталью Романову, огнестрельное оружие сотрудник СБУ Виталий Ткаченко бросил при бегстве из Северодонецка во время наступления Российской армии.

Ранее суд арестовал имущество на сумму более 25 миллионов рублей, принадлежащее бывшему первому заместителю главы Росгвардии Виктору Стригунову. Генерал-полковник обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взяток.