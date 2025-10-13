Мир
23:40, 12 октября 2025Мир

Во Франции сформировали новый кабинет министров

Reuters: Премьер Франции Лекорню обновил кабинет министров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Себастьян Лекорню

Себастьян Лекорню. Фото: Martin Lelievre / Reuters

Стало известно, что сформирован новый состав правительства Франции во главе с премьер-министром Себастьяном Лекорню. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.

Свои должности сохранили сразу три министра: так, Министерство иностранных дел будет возглавлять Жан-Ноэль Барро, министром экономики и финансов, ответственным за промышленное развитие и цифровой суверенитет, остался Ролан Лескюр, а министром юстиции — Жеральд Дарманен.

На пост министра вооруженных сил назначили Катрин Вотрен — ранее она руководила министерствами труда и здравоохранения. Министерство внутренних дел возглавил Лоран Нуньес, до этого занимавший должность префекта парижской полиции.

Лекорню подал в отставку 6 октября, проведя на должности премьер-министра меньше месяца. Однако 10 октября стало известно, что президент страны Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню на этот пост.

