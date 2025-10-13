Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:36, 13 октября 2025Забота о себе

Врачи раскрыли единственный способ гарантированно укрепить иммунитет

Врач Уайли: Укрепить иммунитет поможет только изменение образа жизни
Наталья Обрядина1

Фото: dotshock / Shutterstock / Fotodom

Врачи Кристал Уайли и Хуссейн Ахмад назвали единственный способ гарантированно укрепить иммунитет. Его специалисты раскрыли раскрыли изданию HuffPost.

Медики отметили, что не существует универсального и быстрого способа улучшить работу иммунной системы. В частности, сделать это не помогает прием большого количества витамина С и других популярных добавок.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

По их словам, укрепить иммунную систему помогает только изменение образа жизни. «Поддерживайте нормальный вес, сбалансированно питайтесь, ешьте много фруктов и овощей, регулярно занимайтесь физическими нагрузками — это шаги, которые вы можете предпринять», — подчеркнула Уайли.

Ахмад добавил, что, помимо коррекции образа жизни, эффективно подготовить иммунитет к конкретным инфекциям также позволяет вакцинация.

Ранее иммунолог Дженна Маккиочи и диетолог Кэрри Ракстон рассказали, какие доступные продукты надо включить в осеннее меню, чтобы укрепить иммунитет. Среди прочего они посоветовали по утрам чаще есть натуральный йогурт или пить кефир.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменит стратегический баланс». В Китае оценили новейшее оружие России. На что способен «Буревестник»?

    Эрдоган и Макрон пристыдили премьера Италии за курение

    Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством

    Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

    В России раскритиковали идею разрешить УК собирать долги за капремонт

    Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости