ВСУ расстреляли 88-летнюю жительницу Ямполя в ДНР из польских пулеметов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли 88-летнюю мирную жительницу Донецкой народной республики. Об этом рассказала беженка Наталья Гуркина, передает РИА Новости.

По ее словам, это произошло в населенном пункте Ямполь. Для атаки ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и польские пулеметы.

«[ВСУ] с дронов, из польских пулеметов стреляли. Начали с соседа, потом по нам. И во время этого убивают его маму, она была уже престарелая, 88 лет. А ему ранило голову сильно осколком», — рассказала собеседница агентства.

По словам беженки, после этого пострадавший мужчина вынес тело матери к порогу соседнего дома, чтобы оно не сгорело при пожаре.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ минировали тела сослуживцев. Сообщалось, что такие случаи были зафиксированы в Новогригоровке Запорожской области.