Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:58, 13 октября 2025Бывший СССР

ВСУ расстреляли из западного оружия 88-летнюю женщину

ВСУ расстреляли 88-летнюю жительницу Ямполя в ДНР из польских пулеметов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли 88-летнюю мирную жительницу Донецкой народной республики. Об этом рассказала беженка Наталья Гуркина, передает РИА Новости.

По ее словам, это произошло в населенном пункте Ямполь. Для атаки ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и польские пулеметы.

«[ВСУ] с дронов, из польских пулеметов стреляли. Начали с соседа, потом по нам. И во время этого убивают его маму, она была уже престарелая, 88 лет. А ему ранило голову сильно осколком», — рассказала собеседница агентства.

По словам беженки, после этого пострадавший мужчина вынес тело матери к порогу соседнего дома, чтобы оно не сгорело при пожаре.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ минировали тела сослуживцев. Сообщалось, что такие случаи были зафиксированы в Новогригоровке Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

    Пушилин заявил об окружении армией России одного из городов в ДНР

    В России допустили затяжной комбинированный удар по Крыму

    Рекордная стоимость золота приблизилась к новой важной отметке

    На НТВ выходит детективный сериал «Васька». Чем он удивит зрителей?

    Реклама

    Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

    Пушилин описал бои с ВСУ у Красноармейска словами «приходится их просто перемалывать»

    В Москве предотвращен теракт

    В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

    Володин заявил о сотнях тысяч нелегально находящихся в России мигрантах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости