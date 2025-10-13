Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

«Метриум»: Доля новостроек без отделки в Москве достигла рекордных 61,1 %

В Москве застройщики массово расхотели делать ремонт в квартирах — доля новостроек без отделки на столичном рынке жилья по итогам сентября 2025 года достигла рекордных 61,1 процента. Такие данные приводят эксперты компании «Метриум» в своем исследовании, пишут «Ведомости».

В 2023 году доля таких квартир на первичном рынке не превышала половины от общего объема предложения — 46,1 процента. Рост числа объектов без отделки отмечают и другие представители сферы недвижимости. Так, по данным агентства Est-a-Tet, показатель вырос с 46,5 до 59,3 процента. В целом тенденция к снижению числа новостроек с ремонтом наблюдается уже четыре года подряд, уточнили эксперты.

Одна из основных причин такого решения застройщиков — рост цен на отделочные материалы. Подорожание отражается на затратах девелоперов и конечной стоимости жилья для покупателей. При низких процентах по ипотеке включение отделки в тело кредита было выгодной опцией. Однако с текущими ставками по жилищным кредитам, когда банку приходится выплачивать еще 2-3 стоимости квартиры, россиянам важнее приобрести жилье как можно быстрее и дешевле, пояснил коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис.

Ранее эксперты подсчитали, что для оформления ипотеки россиянам нужно зарабатывать от 136 тысяч рублей в месяц, если они не подходят под критерии льготных программ.

