09:05, 13 октября 2025

Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев показала откровенное фото из сауны

Канадская актриса Нина Добрев показала фото в купальнике из сауны
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nina

Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев показала откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 26,9 миллиона подписчиков.

36-летняя звезда сериала «Дневники вампира» поделилась кадрами, сделанными между посещениями показов на Неделе моды в Париже. В том числе она сходила в рестораны и встретилась с друзьями, а также занималась спортом и отдохнула в сауне.

Так, на снимке из сауны артистка предстала в черном слитном купальнике с тонкими бретелями и глубоким декольте, которое частично обнажало грудь. В то же время она намотала на голову белое полотенце.

В сентябре появились снимки Нины Добрев без фотошопа в откровенном наряде с отдыха в Италии.

.
    Все новости