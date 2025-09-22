Ценности
10:34, 22 сентября 2025

Появились снимки без фотошопа звезды «Дневников вампира» Нины Добрев в купальнике

Появились снимки без фотошопа канадской актрисы Нины Добрев в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Нина Добрев (справа)

Нина Добрев (справа). Фото: CIAOPIX / COBRATEAM / BACKGRID / Legion-Media.com

Появились снимки без фотошопа канадской актрисы болгарского происхождения Нины Добрев в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

36-летнюю звезду сериала «Дневники вампира» запечатлели во время отдыха на яхте у берегов Италии. Она предстала перед камерой в черном купальнике, который состоял из сетчатого бюстгальтера и боди с вырезом до талии. При этом компанию артистке составил американский актер Зак Эфрон.

В свою очередь, на прошлой неделе стало известно, что Нина Добрев и сноубордист Шон Уайт объявили о разрыве после пяти лет отношений и года после помолвки.

«Это было обоюдное решение, оно далось нелегко, но оно было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу», — рассказал журналу People инсайдер.

Ранее в сентябре Нина Добрев объяснила решение покинуть «Дневники вампира».

    Все новости