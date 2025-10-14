Ценности
46-летняя звезда сериала «Кухня» показала видео в крошечном бюстгальтере

46-летняя актриса Елена Подкаминская показала фигуру в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @podkaminskaya_official

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская показала кадры в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда телесериала «Кухня» поделилась видео со съемочной площадки нового сериала «Виноделы», где ее запечатлели в песочной юбке и коричневых сапогах. Кроме того, на ней был крошечный бюстгальтер, оформленный кружевами. При этом видно, что волосы у актрисы были уложены назад с помощью заколки-крабика.

Поклонники оценили фигуру знаменитости в комментариях под публикацией. «Красивая и талантливая», «Фигура достойна отдельных слов», «Какая ты потрясающая! Изящная, хрупкая, талантливая», «Как всегда прекрасна», «Потрясающее тело», — высказывались они.

В мае Елена Подкаминская посетила XII Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в Москве в откровенном наряде.

    Все новости