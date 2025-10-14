Азиатская страна нашла необычное применение беспилотникам

В Сингапуре разработали технологию мытья окон при помощи беспилотников

В Сингапуре нашли необычное применение беспилотникам и разработали технологию мытья окон с их помощью. Об этом рассказала политик из азиатской страны Сан Сюэлин в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она отметила, что традиционно окна моют работники на люльках, что сопряжено с риском для людей. Сингапур начал тестировать дроны для мойки фасадов многоэтажек.

«В этот процесс входят различные этапы, связанные с использованием водяного давления и растворителей», — уточнила Сюэлин. Она добавила, что перед внедрением технологии власти изучат отзывы жителей домов и подсчитают затраты.

Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск показал, как разработанный компанией Tesla гуманоидный робот Optimus изучает приемы кунг-фу.