15:08, 14 октября 2025Экономика

Цены на нефть рухнули

Стоимость нефти сорта Brent впервые с мая опустилась ниже 62 долларов за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Hasan Jamali / AP

В ходе торгов во вторник, 14 октября, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель, что произошло впервые с начала мая этого года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме декабрьский фьючерс падал более цена на два процента, до 61,52 долларов за баррель. В свою очередь, сорт WTI дешевел до 57,75 долларов за баррель.

Такая динамика наблюдается на фоне подписания договора об остановке боевых действий в секторе Газа, что в глазах трейдеров снижает риски эскалации на Ближнем Востоке и снижения объемов поставок.

Дополнительным фактором, обеспечившим падение, стал последний отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором снижен прогноз по росту спроса в текущем году с 740 тысяч баррелей в сутки до 710 тысяч.

Также в текущих котировках учтены договоренностях восьми стран ОПЕК+, стремящихся сохранить долю на рынке, нарастить суточную добычу сырья с ноября на 137 тысяч баррелей.

