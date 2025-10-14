Британский боец Миннис указал на низкую эффективность Challenger на Украине

Военнослужащий из Британии Эйден Миннис, который принимает участие в специальной военной операции на стороне России, оценил эффективность танка Challenger в рамках текущего конфликта. Его слова передает РИА Новости.

Его попросили поделиться информацией о том, как себя показывают эти боевые машины на поле боя. «Честно говоря, не очень. Их постоянно уничтожают при любом взаимодействии с российскими визави», — рассказал Миннис.

Ранее сообщалось, что поставленные Вооруженным силам Украины британские танки Challenger 2 оказались недостаточно подвижными и защищенными.