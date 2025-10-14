Бывший СССР
Кличко ответил на обвинения Зеленского в поражении украинской энергосистемы

Кличко: Вокруг ударов по энергосистеме Украины распространяется много бреда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил столичные власти в разрушениях и отключениях электроэнергии после повреждений критической инфраструктуры. Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

Кличко подчеркнул, что в последнее время вокруг темы ударов по энергосистеме Украины распространяется «много бреда и манипуляций». По его словам, ответственность за ситуацию в Киеве стремятся переложить на столичные власти.

«У меня один вопрос: поврежденные <...> объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?» — возмутился он.

Ранее Зеленский выразил недовольство защитой теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины. «Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — сказал он.

    Все новости