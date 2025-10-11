Бывший СССР
08:43, 11 октября 2025

Зеленский назвал виновного в последствиях ударов России по украинской энергосистеме

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Президент Украины Владимир Зеленский указал, кто виноват в повреждении киевской энергосистемы от ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом написало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что Зеленский «дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы [Владимира] Кличко».

Материалы по теме:
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО. Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО.Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
11 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022

Известно, что украинский президент выразил недовольство защитой теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). «Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — обвинил он.

Последняя фраза, предположительно, касается Кличко, с которым у Зеленского политический конфликт.

Ранее депутат Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала жителей Киева переезжать из-за возможного блэкаута. Она также сообщила, что Россия может уничтожить практически любой объект инфраструктуры на Украине.

