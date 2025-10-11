Зеленский назвал виновного в последствиях ударов России по украинской энергосистеме

Зеленский обвинил мэра Киева Кличко в последствиях ударов ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский указал, кто виноват в повреждении киевской энергосистемы от ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом написало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что Зеленский «дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы [Владимира] Кличко».

Известно, что украинский президент выразил недовольство защитой теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). «Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — обвинил он.

Последняя фраза, предположительно, касается Кличко, с которым у Зеленского политический конфликт.

Ранее депутат Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала жителей Киева переезжать из-за возможного блэкаута. Она также сообщила, что Россия может уничтожить практически любой объект инфраструктуры на Украине.