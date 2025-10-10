Бывший СССР
В Раде призвали жителей Киева покидать город

Депутат Рады Безуглая призвала жителей Киева переезжать из-за блэкаута
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Народный депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала жителей Киева переезжать из-за возможного блэкаута. Об этом парламентарий после удара Вооруженных сил (ВС) России написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, жителям страны необходимо начинать делать запасы и кооперироваться. «А лучше всего — рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город. Особенно это касается киевлян. Киев — стратегическая и символическая цель. Возможно, его "посадят" полностью», — пишет депутат.

В том же обращении Марьяна Безуглая также сообщила, что Россия может уничтожить практически любой объект инфраструктуры на Украине. Вопрос лишь в том, отмечает депутат Рады, сколько оружия может быть применено.

В ночь на 10 октября Российская армия поразила до десяти ключевых объектов украинской энергоинфраструктуры в результате массированного обстрела. Так, комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами оставил без света большую часть Киева.

