В Раде заявили о способности России поразить любой объект на Украине

Безуглая: Россия может уничтожить любой объект инфраструктуры на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Россия может уничтожить практически любой объект инфраструктуры на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Какими бы ни были укрытия и ПВО, Россия по желанию может уничтожить практически любой объект критической инфраструктуры на Украине», — написала она.

По словам парламентария, от уровня обороны объектов зависит лишь то, сколько придется потратить ракет и дронов, чтобы их уничтожить. В частности, депутат отметила, что если выпустить в одну тепловую электроцентраль (ТЭЦ) 50 ударных беспилотников и десять ракет «Искандер», она будет разрушена вне зависимости от наличия защиты.

Ранее стало известно, что российские военные поразили до десяти ключевых объектов украинской энергоинфраструктуры в результате массированного обстрела. В частности, комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами оставил без света большую часть Киева.

