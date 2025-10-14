Курс доллара впервые за осень упал ниже 80 рублей

Впервые за осень текущего года расчетный курс доллара оказался на отметке ниже 80 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что в 16:41 по московскому времени курс снизился на 1,07 рубля по отношению к предыдущему закрытию и составил 80 рублей. За несколько минут до этого он составлял 79,94 рубля. Это произошло впервые с 28 августа.

Расчетный курс доллара — ориентир для внебиржевого рынка, так как после того, как летом 2024 года торги долларом на Московской бирже были приостановлены, по-настоящему репрезентативным для рубля остался только курс юаня.

Ранее Центробанк сообщал, что курс доллара на 14 октября составил 80,85 рубля.