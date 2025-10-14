Экономика
23:49, 13 октября 2025Экономика

Курс доллара впервые за осень упал ниже 80 рублей

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Впервые за осень текущего года расчетный курс доллара оказался на отметке ниже 80 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что в 16:41 по московскому времени курс снизился на 1,07 рубля по отношению к предыдущему закрытию и составил 80 рублей. За несколько минут до этого он составлял 79,94 рубля. Это произошло впервые с 28 августа.

Расчетный курс доллара — ориентир для внебиржевого рынка, так как после того, как летом 2024 года торги долларом на Московской бирже были приостановлены, по-настоящему репрезентативным для рубля остался только курс юаня.

Ранее Центробанк сообщал, что курс доллара на 14 октября составил 80,85 рубля.

