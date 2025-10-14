Экономика
Милонов назвал последствия открытия игорной зоны в Республике Алтай

Вячеслав Агапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предложение Минфина создать новую игорную зону в Республике Алтай, чтобы привлечь туда туристов и создать рабочие места, не принесет региону ничего, кроме наплыва преступников и грязных денег. Такие последствия открытия казино назвал замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, его слова приводит 360.ru.

Депутат назвал заведения с азартными играми «чертовыми балаганами» и заявил, что Алтаю необходимо привлекать туристов за счет красивой природы и богатой культуры и не унижать регион сравнением с Лас-Вегасом.

«Никто не поспорит, что людей туда станет ездить больше, но каких? Маньяки, мутные личности, какие-то сомнительные персонажи, которые будут просаживать деньги — свои, родственников, близких, детей. Нужны ли Алтаю такие люди? Они привезут с собой не только деньги, но и огромный рост криминала. Поэтому, конечно, искренне не завидую тем людям, которые окажутся рядом с этими зловонными местами», — заявил Милонов.

Сейчас закон разрешает создание игорных зон на территории страны в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

В течение лета суммарная посещаемость российских игорных зон выросла на 12 процентов год к году и достигла 550 тысяч человек. Почти половина клиентов казино (242 тысячи) посетили «Красную Поляну» в Сочи, еще 164 тысячи человек побывали в калининградской «Янтарной».

