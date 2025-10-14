На Украине произошла массовая драка между военкомами и гражданскими

В Тернополе произошла массовая драка между военкомами и гражданскими людьми, об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что представители территориального центра комплектования (ТЦК) в балаклавах заблокировали машину футбольного тренера Сергея Задорожного. Это спровоцировало конфликт.

Задорожный, имеющий бронь от мобилизации, уехал, но драка продолжилась. Местные жители кричали «Позор!» в адрес военкомов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК начали следить за людьми, которые заходят в аптеку, чтобы затем их мобилизовать. При этом в западных регионах республики сотрудники ТЦК работают мягче из-за того, что население там больше, и все чаще они дают отпор при попытке силовой мобилизации.

