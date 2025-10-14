Названо условие сохранения ключевой ставки на уровне 17 процентов

Аналитик Ващелюк: ЦБ может сохранить ставку без признаков замедления инфляции

Центральный Банк России на заседании 24 октября может сохранить ключевую ставку на уровне 17 процентов, если не увидит признаков дезинфляции. Такое условие назвала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

С 30 сентября по 6 октября недельная инфляция составила 0,23 процента, что эквивалентно 14 процентам в пересчете на год с учетом сезонности. Высокий вклад в динамику цен вносят временные факторы (рост стоимости бензина), а также подорожание услуг и продуктов, пояснила эксперт.

Заявления руководства регулятора говорят о высокой готовности снизить ключевую ставку до конца года при отсутствии значимых стоп-факторов. Умеренное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в пределах 50-100 базовых пунктов возможно при условии дезинфляционной оценки бюджета и быстрого закрытия положительного разрыва выпуска. Если ЦБ не увидит признаков замедления роста цен, ставку могут сохранить.

«До заседания 24 октября будет опубликовано много данных, которые могут повлиять на решение Банка России. Особый интерес представляет статистика по инфляционным ожиданиям (с точки зрения влияния на них новостного фона по бюджету, инфляции и геополитике), кредитованию, индикатору бизнес-климата, недельной и месячной инфляции», — пояснила Ващелюк.

В Министерстве экономического развития России не ожидают нормализации ДКП Центробанка в 2025 году, заявил глава ведомства Максим Решетников. Руководство регулятора, скорее всего, перейдет к заметному смягчению ДКП в следующем году, и этот процесс не будет носить резкий характер. «Мы ожидаем, что 2026 год будет переходным. Произойдет нормализация денежно-кредитной политики, но она будет постепенная», — резюмировал Решетников.