Экономика
14:44, 13 октября 2025Экономика

Минэк назвал вероятные сроки нормализации денежно-кредитной политики ЦБ

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / POOL / РИА Новости

В Министерстве экономического развития (Минэке) России не ожидают нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) в 2025 году. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Руководство регулятора, скорее всего, перейдет к заметному смягчению ДКП в следующем году, полагает он. При этом грядущая нормализация политики ЦБ не будет носить резкий характер. «Мы ожидаем, что 2026 год будет переходным. Произойдет нормализация денежно-кредитной политики, но она будет постепенная», — резюмировал Решетников.

На осторожную ДКП регулятора во многом оказывает влияние высокая инфляция, отмечал ранее глава Минэка. По итогам сентября темпы роста потребительских цен на внутреннем рынке составили около восьми процентов, что примерно вдвое выше целевого показателя, установленного советом директоров ЦБ. К концу года, полагает Решетников, инфляция в стране незначительно замедлится, но продолжит превышать таргет. При таком раскладе ожидать резких колебаний ключевой ставки не приходится, констатировал министр.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что главным условием более резкого смягчения ДКП является устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому уровню. В настоящее время этого не наблюдается — темпы роста цен в различных сегментах носят разнонаправленный характер, что пока не дает оснований для заметного снижения ключевой ставки. На этом фоне все больше аналитиков в своих прогнозах стали склоняться к варианту сохранения планки к концу года на нынешнем уровне в 17 процентов.

