14:03, 14 октября 2025Экономика

Потребность России в роботах оценили

Мантуров: В техпроцессы российских компаний нужно внедрить около 80 тыс. роботов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Кимерлинг / РИА Новости

Порядка 80 тысяч роботов необходимо будет внедрить в технологические процессы российских компаний в ближайшие пять лет. О целях на 2030 год рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о сложных, гибких и многофункциональных системах, пояснил он. Эти роботы помогут усовершенствовать технологические процессы в российских компаниях. В числе прочих рассматривается вариант внедрения в эти системы искусственного интеллекта, машинного обучения и сенсорных технологий, резюмировал Мантуров в ходе выступления в рамках правительственного часа в Госдуме.

Нынешний уровень роботизации в России не дотягивает до традиционных лидеров в этой отрасли: Южной Кореи, Японии и других азиатских гигантов. В среднесрочной перспективе планка должна подняться до 145 единиц робототехники на 10 тысяч человек, отметил Мантуров. Для госкорпораций и компаний с госучастием показатель необходимо увеличить до 230 роботов, заключил он.

Ряд экспертов видит в активной роботизации один из способов решения проблемы острого кадрового голода, который к настоящему времени охватил большинство ключевых отраслей российской экономики. Такого мнения, в частности, придерживается замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Массовое внедрение робототехники, по его мнению, поможет руководителям отечественных компаний и предприятий сократить время на поиски квалифицированных сотрудников, которых сейчас не хватает.

С призывом наращивать роботизацию также выступал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Несмотря на это, в Госдуме решили урезать расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей. Причиной стало заметное сокращение поступлений в казну и снижение ресурсов для финансирования проектов.

