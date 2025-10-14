Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:43, 14 октября 2025Экономика

Россиян собрались заставить быстрее выплачивать долги

«Ведомости»: Правительство одобрило повышение исполнительского сбора с 7 до 12 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила заметное повышение исполнительского сбора с 7 до 12 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Соответствующие поправки планируется внести в федеральный закон «Об исполнительном производстве». Вместе с увеличением размера исполнительского сбора изменится и порядок его взыскания. Согласно нововведениям, этот сбор придется выплачивать одновременно с суммой задолженности.

По задумке властей, подобные меры простимулируют граждан быстрее выплачивать долги. Кроме того, нововведения позволят увеличить поступления в федеральный бюджет. В случае принятия законопроекта повышенный исполнительский сбор будет удерживаться одновременно с основной суммой долга. При этом нижний порог вырастет вдвое. Для рядовых граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) минимально допустимая планка составит 2 тысячи рублей, а для компаний — 20 тысяч. Для неимущественных требований нижний порог сбора составит 10 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова предупредила россиян о новом способе взыскания долгов. С 1 ноября, напомнила она, в стране начнет действовать процедура внесудебного взыскания с граждан неоспариваемых долгов по налогам. Нововведение, пояснила эксперт, затронет граждан без статуса ИП, у которых имеется бесспорная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам и штрафам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Лидер «Мумий Тролля» не стал отказываться от бизнеса в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости