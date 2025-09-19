Новый способ взыскания долгов с россиян расакрыли

Финансист Леонова: С 1 ноября начнет действовать внесудебное взыскание долгов

С 1 ноябра в России начнет действовать нововведение, которое коснется внесудебного взыскания с граждан неоспариваемых долгов по налогам. Об этом заявила в разговоре с агентством «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

По словам специалиста, изменения затронут физических лиц без статуса ИП, у которых имеются долги по налогам и сборам, страховым взносам, штрафам и так далее.

«Внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)», — напомнила Леонова.

В течение полугода с момента истечения срока уплаты налоговые органы вправе вынести решение о взыскании задолженности и объявить об этом должнику в личном кабинете налогоплательщика или на портале «Госуслуги», либо заказным письмом. До взыскания граждане могут оспорить указанные в уведомлении суммы, подав жалобу или заявление на перерасчет.

Нововведение призвано разгрузить судебную систему и ускорить процесс взыскания долгов, резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что в России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года.