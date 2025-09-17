Экономика
В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Депутат Колунов: Крайний срок оплаты ЖКУ перенесут на 15-е число каждого месяца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил ТАСС, что крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен на 15-е число каждого месяца, и соответствующее изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — заявил депутат, добавив, что цель инициативы — удобство и комфорт граждан, так как люди получают зарплату в разные даты.

«Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты», — заключил Колунов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов призвал списать многодетным семьям долги по оплате услуг ЖКХ. Льготу он предлагает распространить на семьи с доходом ниже величины прожиточного минимума на человека.

