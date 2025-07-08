Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:30, 8 июля 2025Экономика

Долги по ЖКХ захотели списать некоторым россиянам

Депутат Миронов: Многодетным семьям нужно списать долги по ЖКХ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Многодетным семьям захотели списать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова передает «360.ru».

Однако речь идет не о всех россиянах, у кого больше трех детей, а о малоимущих — тех, у кого доход на человека ниже величины прожиточного минимума.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о единовременном списании всех долгов за коммуналку по состоянию на 8 июля 2025 года, включая суммы основного долга и начисленных пеней», — заявил парламентарий. Миронов считает, что мера поможет снизить долговую нагрузку с социально уязвимых россиян.

Ранее многодетным семьям в России захотели предоставить скидки на детские товары. Для этого предложили использовать специальные цифровые удостоверения с QR-кодом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет

    Мишустин осмотрел самолет Ил-114-300

    Россиянин попал под удар украинского дрона

    В российском городе захотели ввести новый налог для такси и доставок

    Российский рыбак поймал приносящую удачу рыбу

    Бейонсе выступила на сцене в наряде цветов российского флага

    Российский лыжник высказался о смене гражданства за миллиард долларов

    Руководивший янтарной мафией от имени вора в законе авторитет Колдай отправился на зону

    Раскрыто состояние американского арсенала ракет Patriot

    Задолжавшему по алиментам актеру Петренко пригрозили уголовным делом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости