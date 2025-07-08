Долги по ЖКХ захотели списать некоторым россиянам

Депутат Миронов: Многодетным семьям нужно списать долги по ЖКХ

Многодетным семьям захотели списать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова передает «360.ru».

Однако речь идет не о всех россиянах, у кого больше трех детей, а о малоимущих — тех, у кого доход на человека ниже величины прожиточного минимума.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о единовременном списании всех долгов за коммуналку по состоянию на 8 июля 2025 года, включая суммы основного долга и начисленных пеней», — заявил парламентарий. Миронов считает, что мера поможет снизить долговую нагрузку с социально уязвимых россиян.

Ранее многодетным семьям в России захотели предоставить скидки на детские товары. Для этого предложили использовать специальные цифровые удостоверения с QR-кодом.