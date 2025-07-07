Многодетным россиянам захотели предоставить скидки на некоторые товары

Депутат Буцкая: Детские товары должны продаваться со скидками по QR-коду

Многодетные россияне должны получить возможность покупать детские товары со скидками, используя для этих целей соответствующее цифровое удостоверение с QR-кодом, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Ее процитировал ТАСС.

По ее словам, российские производители детских товаров, согласившиеся предоставить, например, 50-процентную скидку владельцам таким карт, смогут продать свою продукцию напрямую, минуя торговые точки. Это означает, что им не придется платить ренту за попадание товара на магазинную полку. Кроме того, Буцкая уверена, что родители, купившие таким образом, например, детскую тумбочку, потом вернутся за кроватью для подростка.

В начале февраля заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов призвал предоставить многодетным россиянам 50-процентную скидку на жилищно-коммунальные услуги. Также есть предложение закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей.