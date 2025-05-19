Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:52, 19 мая 2025Экономика

Многодетным семьям предложили выделять по два бесплатных парковочных места

В Госдуму направят проект о двух бесплатных парковочных местах для многодетных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев внесет в палату парламента законопроект с предложением закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, это поможет родителям гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах. Также данный шаг направлен на поддержку семейных ценностей и рост рождаемости, сказал он.

Ранее сообщалось, что уровень бедности среди многодетных семей в 2024 году в России сократился до 20 процентов. С 2020 года доля малоимущих среди семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет сократилась вдвое.

В апреле многодетным семьям в России разрешили бесплатно посещать музеи и выставки в любые дни без ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Политик борется с агрессивной формой заболевания

    Обвиняемый в заказном покушении экс-сенатор попросился на СВО

    В России оценили признание Дурова о давлении французской разведки

    Португалия направит жалобу в Еврокомиссию на Францию из-за блэкаута

    Загадочный черный зверь придушил кролика на глазах у людей

    Степашин назвал условие для остановки Трампом военной поддержки Украины

    Росавиация раскрыла позицию других стран по возобновлению авиасообщения с Россией

    ВСУ совершили попытки атаковать Крым

    Многодетным семьям предложили выделять по два бесплатных парковочных места

    Пушков оценил новые санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости