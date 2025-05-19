Многодетным семьям предложили выделять по два бесплатных парковочных места

В Госдуму направят проект о двух бесплатных парковочных местах для многодетных

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев внесет в палату парламента законопроект с предложением закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, это поможет родителям гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах. Также данный шаг направлен на поддержку семейных ценностей и рост рождаемости, сказал он.

Ранее сообщалось, что уровень бедности среди многодетных семей в 2024 году в России сократился до 20 процентов. С 2020 года доля малоимущих среди семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет сократилась вдвое.

В апреле многодетным семьям в России разрешили бесплатно посещать музеи и выставки в любые дни без ограничений.