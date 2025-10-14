Путешествия
Российский тревел-блогер описал пять популярных направлений Азии фразой «игнорируйте их»

Зарина Дзагоева
Вьентьян, Лаос

Вьентьян, Лаос. Фото: Jon Chica / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой описал пять популярных направлений Азии фразой «игнорируйте их», поскольку там нечем заняться. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации отметил столицу Лаоса Вьентьян, назвав это место «наискучнейшим». Затем в списке следует Пномпень, Камбоджа, где много уличных краж. Также он упомянул Сукхотай и Аюттхая в Таиланде и Муйне, Вьетнам.

«Сейчас меня обругают любители кайтсерфинга, ведь рыбацкая деревня на юге Вьетнама — мекка для любителей этого водного спорта. Но в Муйне столь уныло, что активный человек быстро там загнется в депрессии», — объяснил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер назвал остров Бали помойкой. Мужчина раскритиковал популярный у туристов район Кута и охарактеризовал его как «крайне паршивое» место.

