16:55, 14 октября 2025Из жизни

Самый опасный медведь в мире научился жить с протезом лапы

В Индии для медведя-губача впервые сделали протез задней лапы
Юлия Юткина
Архивное фото. Фото: Christian Hütter / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Индии медведь-губач по кличке Васи стал первым представителем этого вида, для которого сделали протез лапы. Об этом пишет People.

Медведь Васикаран, более известный как Васи, раньше жил в лесах штата Карнатака, пока в сентябре 2019 года не наступил в ловушку. Его заметила Wildlife SOS — некоммерческая организация, помогающая раненым диким животным.

Ловушка так сильно повредила заднюю лапу Васи, что ее пришлось ампутировать. Трехлапый медведь не выжил бы в дикой природе, поэтому его перевезли в Центр спасения медведей в парке Баннергхатта (BBRC). Губач научился жить без одной лапы, однако ему все еще было неудобно передвигаться.

Сотрудники BBRC признались, что быстро полюбили Васи за его игривость и любопытство, и решили помочь ему. Раньше медведям-губачам еще не изготовляли протезы, поэтому BBRC обратился за помощью к ветеринару Деррику Кампана. Он известен умением создавать качественные протезы для животных и готовностью браться за сложные случаи.

По словам сотрудников BBRC, Васи быстро привык к протезу. Теперь ему гораздо проще двигаться. «Это продлит его жизнь и сделает ее намного более комфортной», — отметили в центре.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных для людей медведей в мире.

Ранее сообщалось, что в зоопарке США провели уникальную стоматологическую операцию бурому медведю. Вместо поврежденного клыка ему поставили титановую коронку.

.
    Все новости