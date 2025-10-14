Сибирский кедр захотели использовать в России для борьбы с раком

Ученые из Новосибирска синтезировали новое соединение для эффективной борьбы с раком — его создали на основе кислоты, которая выделяется сибирским кедром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

Исследователи обратили внимание на фломизоиковую кислоту, которая входит в состав живицы, или смолистой смеси, вырабатываемой хвойными деревьями.

В качестве эксперимента ученые взяли сибирский кедр и успешно вывели соединение на основе растительной кислоты. Затем исследователи проверяли новое вещество на клеточных линиях рака шейки матки, рака молочной железы, рака простаты, а также глиобластомы.

Уникальное соединение, как оказалось, отлично подавляет раковые клетки человека после химиотерапии. Ученые сравнили его с химиопрепаратами, которые применяют сейчас в медицине, и поняли, что оно в 10 раз эффективнее нынешних средств.

Уточняется, что разработанное вещество способно подавлять рост семи линий раковых клеток. В частности, тех, что появляются в шейке матки. В то же время самая высокая активность была зафиксирована против рака молочной железы.

«Указанные свойства позволяют предполагать возможность использования соединения в медицине в качестве фармацевтического препарата», — заключили специалисты.

Ранее в Димитровграде создали препарат для лечения тяжелой формы рака, поражающей предстательную железу человека. А незадолго до этого ученым из Новосибирска удалось также вывести соединение из корня солодки, которое может повысить эффективность химиотерапии при раке шейки матки.