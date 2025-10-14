В ДНР из-за атаки ВСУ пострадал подросток

Мэр Приходько: ВСУ атаковали Горловку, пострадал подросток

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника атаковали Горловку в Донецкой народной республике. В результате пострадал один человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов ранен подросток», — написал чиновник. Он уточнил, что ЧП произошло в Никитовском районе города.

Приходько не привел информацию о том, в каком состоянии сейчас находится несовершеннолетний.

Утром 13 октября Минобороны сообщало, что система ПВО сбила 10 управляемых авиабомб и 344 украинских беспилотника.