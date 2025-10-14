Мир
03:02, 14 октября 2025

В Германии указали на утрату влияния на мировой арене

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Германия больше не имеет никакого влияния на мировой арене, и в первую очередь такая ситуация сложилась из-за политики бывшего министра иностранных дел Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца по отношению к конфликту в секторе Газа. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

В материале уточняется, что Берлин теперь не может повлиять не только на арабский мир, но и на весь Глобальный Юг. Помимо Бербок и Мерца в этом также обвиняют и бывшего канцлера Олафа Шольца. Отмечается, что прошедший саммит в Египте показал это особенно отчетливо — там, пишет BZ, Мерц не играл никакой роли и выступал наблюдателем.

Газета отмечает, что одной из причин стали высказывания Бербок в октябре 2024 года, которые многие трактовали как оправдание нападений Израиля на мирное население. «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», — резюмирует автор материала.

Ранее газета Die Welt также отмечала, что Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон были лишь зрителями на прошедшем саммите.

