В Германии рассказали о роли Мерца и Макрона в саммите мира в Египте

Die Welt: Мерц, Макрон были лишь зрителями на саммите мира в Египте

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры были всего лишь зрителями на саммите мира, состоявшемся в Египте по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа, пишет газета Die Welt.

По мнению автора статьи, в Шарм-эш-Шейхе присутствовали политики, «которые просто нравятся Трампу». Он указал на то, что западные делегации приукрашивают свою роль, высказываясь, что они наблюдают за процессом как «нотариусы».

Журналист напомнил, что нотариусы удостоверяют своими подписями то, что было согласовано. «Мерц, Макрон и другие, однако, не подписывают. Они — зрители», — добавил он.

Ранее в Египте было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа.