Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:48, 14 октября 2025Экономика

В России назвали отрасли с самым острым кадровым голодом

SuperJob: Медицина и стройка — отрасли с наибольшей потребностью в работниках
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Проблема острого кадрового голода в настоящее время в наибольшей степени ощущается в таких отраслях, как медицина и строительный сектор. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков SuperJob.

Опрос среди представителей российских компаний был проведен с 22 сентября по 10 октября. В нем приняли участие сотрудники тысячи отечественных организаций из разных отраслей национальной экономики.

По итогам исследования выяснилось, что подавляющее большинство российских организаций по-прежнему испытывают кадровый голод. Такой ответ дали представители 78 процентов отечественных компаний. Больше всего работников не хватает компаниям в медицинской сфере (90 процентов). В топ-3 по этому показателю также вошли фирмы, задействованные в строительном секторе (83 процента), и в сегменте продаж и услуг (по 80 процентов). Сильный кадровый голод также испытывают представители логистики (79 процентов), IT-сферы (78 процентов) и финансового сектора (76 процентов).

Вместе с проблемой острого кадрового голода ключевые отрасли российской экономики в последнее времени стала охватывать еще одна угроза — скрытая безработица. На фоне резкого падения спроса на внутреннем рынке сотрудников предприятий из различных секторов (от автопрома до строительства вагонов) начали переводить на сокращенный режим работы. Некоторые из работников оказались в простое, а других стали готовить к увольнению. Вместе со скрытой безработицей растут и долги по зарплате, резюмировали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Скандально известного банкира потребовали еще раз арестовать в России

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости