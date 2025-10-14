В России оценили новые мобильные установки для Tomahawk

Мобильные установки для Tomahawk сочетают достаточную проходимость и скрытность

Российские военблогеры канала «Военный Осведомитель» оценили новые мобильные установки для ракет Tomahawk X-MAV, представленные в США.

Эксперты отметили, что в американской армии уже есть ракетный комплекс Typhon, способный применять ракеты с земли, а не с моря, однако это крайне дорогой, громоздкий и не слишком мобильный комплекс, включающий в себя целый перечень машин управления и обеспечения, без которых он полноценно работать не может, что является его главным минусом.

X-MAV сочетают достаточную проходимость и скрытность, они способны работать как полноценная пусковая установка, которая не нуждается в дополнительных технических средствах, говорится в публикации.

«Если предположить, что власти США решатся на передачу Украине ракет "Томагавк" в будущем, то лучшим вариантом для их применения будет именно нечто вроде X-MAV, который сочетает в себе достаточную мобильность и необходимую скрытность», — считают авторы.

При этом они отмечают, что сначала должны пройти испытания, потом машины будут заказаны и произведены, и лишь тогда поставлены Киеву, а это небыстрый процесс.

Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок 13 октября на выставке AUSA 2025. В серию вошли многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Уточняется, что X-MAV может быть вооружен четырьмя ракетами Tomahawk.

