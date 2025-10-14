Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:05, 14 октября 2025Наука и техника

В России оценили новые мобильные установки для Tomahawk

Мобильные установки для Tomahawk сочетают достаточную проходимость и скрытность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Российские военблогеры канала «Военный Осведомитель» оценили новые мобильные установки для ракет Tomahawk X-MAV, представленные в США.

Эксперты отметили, что в американской армии уже есть ракетный комплекс Typhon, способный применять ракеты с земли, а не с моря, однако это крайне дорогой, громоздкий и не слишком мобильный комплекс, включающий в себя целый перечень машин управления и обеспечения, без которых он полноценно работать не может, что является его главным минусом.

X-MAV сочетают достаточную проходимость и скрытность, они способны работать как полноценная пусковая установка, которая не нуждается в дополнительных технических средствах, говорится в публикации.

«Если предположить, что власти США решатся на передачу Украине ракет "Томагавк" в будущем, то лучшим вариантом для их применения будет именно нечто вроде X-MAV, который сочетает в себе достаточную мобильность и необходимую скрытность», — считают авторы.

При этом они отмечают, что сначала должны пройти испытания, потом машины будут заказаны и произведены, и лишь тогда поставлены Киеву, а это небыстрый процесс.

Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок 13 октября на выставке AUSA 2025. В серию вошли многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Уточняется, что X-MAV может быть вооружен четырьмя ракетами Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США представили мобильные установки для Tomahawk

    В России призвали ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

    Марочко заявил о закреплении российских войск в Константиновке

    Валерия назвала причину раздельного проживания с пожилой матерью

    В России оценили новые мобильные установки для Tomahawk

    Популярная певица снялась без бюстгальтера и трусов для нового фото

    Венесуэла закроет посольства двух странах

    На Украине произошла массовая драка между военкомами и гражданскими

    Известная актриса призналась в нелюбви к Петербургу

    Российские военные без единого выстрела обезвредили группу ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости