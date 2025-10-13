Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:34, 13 октября 2025Наука и техника

В США представили мобильные установки для Tomahawk

В США представили мобильную пусковую установку X-MAV для ракет Tomahawk
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Oshkosh Defense

Американская компания Oshkosh Defense представила в США линейку мобильных пусковых установок. Об этом сообщается на сайте организации.

Фирма показала семейство многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV) на выставке AUSA 2025. В серию вошли многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Уточняется, что X-MAV может быть вооружен четырьмя ракетами Tomahawk.

Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) имеет функции дистанционного управления и автоматизированного снабжения. Машина оснащена семейством боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО). Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию. L-MAV можно использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и радиоэлектронной борьбы.

«Армия четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», — отметил представитель Oshkosh Defense Пэт Уильямс. Он подчеркнул, что семейство мобильных пусковых установок разработано на базе проверенных тактических машин.

13 октября российский генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что президент США Дональд Трамп может поставить Украине списанные ракеты Tomahawk, чтобы избавиться от них и при этом заработать. «Процедура утилизации стоит дорого, а тут он сможет их продать, то есть еще и прибыль получить с них, вместо того чтобы платить за утилизацию», — пояснил Попов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента». Подписано историческое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой

    Турист подрался с вором в Европе, вырвал у него рюкзак и лишился часов за миллионы рублей

    Зеленский захотел купить Tomahawk за счет российских активов

    Названы помогающие при хронических запорах продукты

    На Украине назвали необходимое для возрождения экономики количество мигрантов

    Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

    ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

    Разложившееся тело без головы прибило к популярному курорту в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости