В США заявили о больших потерях Украины в конфликте

Подполковник Дэвис: Украина несет большие потери в конфликте с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в конфликте с Россией и не способны противостоять Российской армии. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«У Украины нет пути к военной победе. Я уже говорил, что больше нет даже способа избежать поражения со стороны России», — сказал он.

Как отметил эксперт, соотношение сил в конфликте на стороне России. При этом, по словам Дэвиса, в ВСУ растет число дезертиров.

Ранее стало известно, что США могут передать ВСУ от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. Однако уточняется, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход конфликта.