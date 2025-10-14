Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главный секрет успешного штурма

Командир отряда ЧВК «Вагнер»: Главное в штурмовой операции — слаженность группы

Главный фактор, который определяет успех штурмовой операции, — это слаженность боевой группы. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» бывший командир 10-го штурмового отряда частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ветеран боев за Артемовск с позывным Интерн.

Он сравнил действия боевого подразделения на передовой и его смежников с работой человеческого организма. Если взаимодействие между ними максимально отлажено — результат будет соответствующим.

«В Бахмуте, если нужна артподдержка, можно было запросить и получить ее быстро. Если нужен авиаудар — обозначаешь точки, и через пару часов получаешь ответ с точным временем», — рассказал Интерн.

При этом он признал, что на личном уровне успех операции также зависит от способности «отбросить лишние мысли» и сохранять холодную голову. «Штурмовик — это не только физическая подготовка, но и характер. Моральная нагрузка колоссальная», — заметил командир.

Бои за Артемовск велись с августа 2022 года по 21 мая 2023 года — 224 дня. В участвовавшей в боях за город ЧВК «Вагнер» прозвали операцию «Бахмутской мясорубкой» и ввели внутреннюю медаль с этим названием. В начале октября связанный с погибшим основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Telegram-канал опубликовал пост, в котором эта операция называлась одной из самых кровопролитных за всю СВО.

