Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:00, 15 октября 2025Бывший СССР

Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главный секрет успешного штурма

Командир отряда ЧВК «Вагнер»: Главное в штурмовой операции — слаженность группы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Главный фактор, который определяет успех штурмовой операции, — это слаженность боевой группы. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» бывший командир 10-го штурмового отряда частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ветеран боев за Артемовск с позывным Интерн.

Он сравнил действия боевого подразделения на передовой и его смежников с работой человеческого организма. Если взаимодействие между ними максимально отлажено — результат будет соответствующим.

«В Бахмуте, если нужна артподдержка, можно было запросить и получить ее быстро. Если нужен авиаудар — обозначаешь точки, и через пару часов получаешь ответ с точным временем», — рассказал Интерн.

При этом он признал, что на личном уровне успех операции также зависит от способности «отбросить лишние мысли» и сохранять холодную голову. «Штурмовик — это не только физическая подготовка, но и характер. Моральная нагрузка колоссальная», — заметил командир.

Бои за Артемовск велись с августа 2022 года по 21 мая 2023 года — 224 дня. В участвовавшей в боях за город ЧВК «Вагнер» прозвали операцию «Бахмутской мясорубкой» и ввели внутреннюю медаль с этим названием. В начале октября связанный с погибшим основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Telegram-канал опубликовал пост, в котором эта операция называлась одной из самых кровопролитных за всю СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Феодосии описал ситуацию на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе в Крыму

    Российский боец рассказал о новом способе сдачи ВСУ в плен

    В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о напугавшем ее преследователе

    Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главный секрет успешного штурма

    В Польше испугались удара России по Европе

    Названы причины для запрета продажи БАДов в России

    Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

    На границе Афганистана и Пакистана возобновились столкновения

    Российского экс-депутата оставили в колонии из-за пропуска кружков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости