Во дворе в российском городе разлился кипяток

Двор в Екатеринбурге залило кипятком

Один из дворов в Екатеринбурге залило кипятком. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел утром вторника, 14 октября, в микрорайоне «Светлый» — по предварительным данным, авария произошла из-за прорыва трубы возле дома номер 5. По информации источника, специалисты не перекрывали воду как минимум около двух часов, в результате чего один из дворов затопило. На записи, сделанной одним из местных жителей, видно, как с возвышенности во двор мощным потоком льется вода.

Помимо этого, жильцы одного из домов пожаловались, что из-за аварии остались без воды, однако управляющая компания и водоканал не спешат им помочь.

Ранее в этот же день стало известно, что один из домов Хабаровска превратился в хамам — там лопнула труба отопления, после чего кипяток разлился по подъезду здания.