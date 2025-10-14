ВС России продвинулись в Купянске с севера на юг

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

По словам источника канала, российские штурмовики ведут тяжелые бои в городской застройке и продвигаются с севера на юг. При этом на флангах украинской армии российские войска также наращивают давление, добавил он.

Ранее уничтожение переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая могла использоваться для отступления украинских войск, попало на видео. На кадры, помимо этого, попало уничтожение пункта временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Успеновка.

До этого Российская армия взяла под контроль населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области.