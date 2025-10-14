Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:31, 14 октября 2025Бывший СССР

ВС России продвинулись в Купянске

ВС России продвинулись в Купянске с севера на юг
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

По словам источника канала, российские штурмовики ведут тяжелые бои в городской застройке и продвигаются с севера на юг. При этом на флангах украинской армии российские войска также наращивают давление, добавил он.

Ранее уничтожение переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая могла использоваться для отступления украинских войск, попало на видео. На кадры, помимо этого, попало уничтожение пункта временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Успеновка.

До этого Российская армия взяла под контроль населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Скандально известного банкира потребовали еще раз арестовать в России

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости