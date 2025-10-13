Минобороны России заявило о взятии под контроль села Боровская Андреевка

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Запад».

Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка и Купянск Харьковской области, а также Ямпольск и Новоселовка Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Запада» более 230-ти военнослужащих, 30 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, бронетранспортер М113 производства США и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю с 4 по 10 октября Российская армия заняла пять населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль Вооруженных сил России перешли Отрадное Харьковской области, Кузьминовка и Федоровка ДНР, а также Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области.