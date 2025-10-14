Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал назначить главу Одесской городской военной администрации после лишения гражданства мэра города Геннадия Труханова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время», — заявил украинский лидер.
По его словам, множество вопросов безопасности в Одессе якобы слишком долго «оставались без ответа».
Ранее Зеленский подписал указ о лишении гражданства Труханова. Мэр отказался сложить полномочия до тех пор, пока их не прекратит городской совет.