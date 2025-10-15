Белоусов анонсировал военные мероприятия в Белоруссии

Белоусов: РФ и Белоруссия проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству

Россия и Белоруссия проведут 164 мероприятия в рамках военного сотрудничества в 2026 году. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе программу стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период», — рассказал Белоусов.

По его словам, продолжится и оснащение белорусской армии современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением.

Ранее Белоусов заявил, что НАТО активизировала разведывательную и учебно-боевую деятельность возле границ России и Белоруссии. Министр также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Минска является одним из факторов поддержания стабильности в регионе на фоне деятельности Североатлантического альянса.