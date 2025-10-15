Путешествия
09:01, 15 октября 2025Путешествия

Блогер описал ошибки россиян в Таиланде словами «летят ради сомнительных развлечений»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой описал ошибки россиян на отдыхе в Таиланде словами «летят ради сомнительных развлечений». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации предупредил туристов, чтобы те никогда не оставляли свои напитки без присмотра в барах или клубах тайских курортов. Особенно это касается туристических мест Патонга и Bangla Road. Блогер отметил, что во время отлучки в коктейль могут подмешать наркотические вещества, после употребления которых путешественники лишаются своего имущества и памяти.

Также россияне часто арендуют байки без шлемов и платят за это штрафы от 500 бат (1,2 тысячи рублей) или лишаются жизней в ДТП. Помимо этого, они покупают сувениры и экскурсии по «специальным» ценам, которые искусственно накручены для наивных туристов.

Еще одной распространенной ошибкой жителей России, по мнению путешественника, является отдых с малознакомыми девушками в Таиланде. «А потом начинается: украденные кошельки прямо из номера, шантаж и всяческие "подарки" в виде ЗПП. Или любимая история туристов: "Я был не в себе. Сразу не понял, что это мужик" (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)», — добавил Кутовой.

Ранее этот тревел-блогер описал пять популярных направлений Азии фразой «игнорируйте их». В первую очередь автор публикации отметил столицу Лаоса Вьентьян, назвав это место «наискучнейшим»

