БПЛА ударили по пивзаводу в Черниговской области

БПЛА ударили по пивзаводу и складу почты в Нежине

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по пивному заводу и складу «Новой почты» в Нежине Черниговской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Другие подробности в данный момент неизвестны. Параллельно с этим глава города Александр Кодола призвал жителей запастись питьевой и технической водой, а также зарядить телефоны, пауэрбанки и фонари.

Ранее российские военные уничтожили цех по производству FPV-беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Данные дроны поставлялись в подразделения БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.