Российские военные уничтожили цех по производству беспилотников для ВСУ

РИА Новости: В Харькове уничтожили цех по производству FPV-дронов для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские военные уничтожили цех по производству FPV-беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, данные дроны поставлялись в подразделения БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

Ранее на базе разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС России созданы подразделения «ночных охотников» на крупные БПЛА ВСУ. «На базе нашей бригады происходит обучение как новых пилотов, так и тех, кто уже имеет боевые вылеты... Тактика была разработана бригадой и показала свою эффективность в зоне нашей ответственности. Противник не может спокойно передвигаться по небу», — рассказал инструктор учебного центра бригады с позывным Премия.

