В России создали подразделения «ночных охотников» на крупные беспилотники ВСУ

В России создали подразделения ночных охотников на крупные БПЛА ВСУ

На базе разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России созданы подразделения «ночных охотников» на крупные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на инструктора учебного центра бригады с позывным Премия.

ВСУ активно используют беспилотники большой грузоподъемности — гекса- и октокоптеры, а также крупные квадрокоптеры (с шестью, восемью и четырьмя винтами соответственно). Подобные аппараты способны совершать сбросы противотанковых и минометных мин, а также обеспечивать ретрансляцию сигнала для ударных FPV-дронов.

Для борьбы с ними уже около двух лет успешно применяется тактика тарана, рассказал собеседник агентства. В настоящее время центр обучает данной тактике как новых пилотов, так и опытных операторов БПЛА, добавил он.

«На базе нашей бригады происходит обучение как новых пилотов, так и тех, кто уже имеет боевые вылеты... Тактика была разработана бригадой и показала свою эффективность в зоне нашей ответственности. Противник не может спокойно передвигаться по небу», — констатировал Премия.

Ранее издание Business Insider (BI) со ссылкой на украинских военных сообщило, что потери операторов БПЛА ВСУ стремительно растут из-за действий Вооруженных сил России. По оценкам BI, на беспилотники приходится порядка 70 процентов поражения целей на фронте.