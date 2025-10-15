Бывший СССР
22:29, 15 октября 2025Бывший СССР

Бригада ВСУ ответила на слухи о задержании своих военных за похищение людей на Украине

З ОШБр ВСУ подтвердила задержания своих военных в Тернополе за похищение людей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

3-я штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) ответила на слухи о задержании своих военных за насилие и похищение людей в республике. Она подтвердила данные в Telegram-канале.

«Подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц на Тернопольщине. Бригада открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования всех обстоятельств», — говорится в заявлении З ОШБр.

В бригаде отметили, что подразделение отличается самым низким уровнем преступности среди военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Тернополе начались массовые задержания военных из 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из бывших участников «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Их подозревают в том, что при проведении мобилизации военнослужащие похищали людей и автомобили.

