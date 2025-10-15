Бывший СССР
07:14, 15 октября 2025Бывший СССР

Десантник рассказал сбросе ВСУ с беспилотников «Баба-Яга» натовских мин

РИА: ВСУ минируют Херсонскую область реагирующими на железо магнитными минами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении по ночам сбрасывают с тяжелых беспилотников «Баба-Яга» реагирующие на железо магнитные мины производства НАТО. Об этом РИА Новости сообщил десантник бронегруппы «Днепра» с позывным Шпагат.

«Приходилось сталкиваться с минами натовсокого производства. Используют дистанционное минирование. Минируют дороги. Скидывают с "Бабы-Яги". Реагируют они просто на железо и производят детонацию», — объяснил военнослужащий.

Шпагат отметил, что российские саперы заблаговременно все уничтожают, поэтому от мин у военных ущерба нет. При этом он добавил, что, скорее, от данных мин могут страдать мирные жители, передвигающиеся на автомобилях.

Ранее боец мотострелковой бригады с позывным Капрал рассказал, что военнослужащие ВСУ минировали тела сослуживцев в Новогригоровке Запорожской области. По его словам, украинские военные не забирают тела своих солдат, брошенными остаются и те, кто погиб из-за отсутствия своевременной помощи.

